台中疑債務糾紛持棍棒砸車 警4小時內逮獲2嫌

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警察局第四分局員警昨天清晨執行勤務時，發現1男子持棍棒毀損停在店家門口的車子後，跳上接應機車逃逸，員警當場追捕未果，隨即以車追人，4小時內逮獲2嫌送辦。

台中市警察局第四分局今天說明，南屯派出所員警於昨天清晨5時於南屯區文心南路執行勤務時，發現1名男子手持棍棒毀損停放在店家門口一部自小客車後，全程不到20秒鐘時間，跳上接應機車逃逸。

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由於事發突然，警方表示，員警當下持警棍跳下車追捕未果，隨即返回現場，擴大調閱監視器畫面以車追人，於4小時內掌握2涉案人身分，由於其中1人未成年，全案依少年事件處理法及毀損案移送台中地方少年法院及台中地方檢察署偵辦。

警方初步了解，黃姓男子與被害車主間有共同友人，疑因5萬元債務糾紛心生不滿，於4日清晨得知被害車主行蹤後，黃男夥同未成年少年前往案發現場，黃男以百米速度快步衝向被鎖定的車輛後，持棍棒毀損車前擋風玻璃、左後視鏡，隨後跳上機車逃離，員警第一時間衝下車追趕約20公尺，仍被兩人加速逃逸，員警立即以車追人，將2嫌移送法辦。（編輯：李亨山）1131105