降低酒駕事故 雲林6警分局即日起加強取締

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）經警政署分析每年12月至翌年3月間為酒駕肇事的高峰期，雲林縣警察局表示，冬令時節尾牙旺季將近，餐飲宴會飲酒機會增加，警方從即日起加強取締。

經警政署統計，雲林縣113年1至10月共發生酒駕交通事故182件，造成4死205傷，與去年同期相比減少14件20人受傷。

雲林縣警察局表示，酒後駕車是道路上的隱形殺手，讓不少家庭頓時面臨親人死別的人生至痛，但因高額的罰鍰仍無法有效嚇阻部分民眾僥倖心態，因此除配合執行警政署規劃全國同步取締酒後駕車專案外，雲林縣6個警分局也針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生酒駕行為等地點，強力取締酒駕。

雲林縣警察局說，「酒後不開車、開車不喝酒」為警方宣導嚴禁酒駕重點，為加強宣導「代客叫車」及「指定駕駛」觀念，印製「酒後代駕平安卡」，派員至易飲酒場所及計程車行加強宣導業者主動提供代客叫車服務，並於「取締酒駕專案」勤務現地發送「酒後代駕平安卡」。

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此外警方針對酒駕致人受傷或死亡交通事故向上溯源，追查提供飲酒場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客叫車服務。

警方並再次提醒，農曆春節期間餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標都將遭受罰鍰（判刑），應儘可能利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步最保險。（編輯：李淑華）1131107