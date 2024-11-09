營養品含氧化鎂致愛貓腹瀉 高雄飼主獲賠1.9萬元

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄林姓男子向寵物旅館買2罐牛磺酸為4隻貓補充營養，吃完卻嚴重腹瀉，醫生診斷牛磺酸含氧化鎂導致腹瀉。高雄地院認為代理商漏貼中文標示致難知配方判賠1.9萬元。可上訴。

高雄地方法院審理時，代理商辯稱寵物食品均貼有中文標示，林男買的寵物食品並非代理商出售，且依寵物食品瓶身中文標示的注意事項，應先諮詢獸醫了解寵物食品與寵物貓適合性後，才能使用，但林男卻擅自使用，應也負過失責任。再者，原告明知寵物食品沒有中文標示，已違反動物保護法規定，仍將寵物食品加入飼料餵食，也有重大過失。

不過，法官勘驗寵物旅館與寵物食品代理商錄音發現，代理商已坦承漏貼中文標示情形，並進一步商討應如何與林男或行政機關說明，故可知林男購買未貼有中文標示的寵物食品為代理商提供。

此外，寵物食品上既無任何中文標示，寵物旅館出售時也未告知，法官據相關事證認定代理商確實有疏忽，飼主並無過失，因此判賠寵物醫療費、處方飼料、林男工資損失等，共新台幣1萬9000多元，可上訴。

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判決指出，林男去年5月9日在高雄一間寵物旅館買了2罐貼有德文標示，但無中文標示的牛磺酸，並於同月13日在未變動飼料、飲用水及生活環境情況下，將寵物食品加入飼料中，不料4隻愛貓吃了以後均嚴重腹瀉。

林男將愛貓帶往動物醫院就醫，經診斷發現寵物食品有添加會造成腹瀉的氧化鎂成分，顯示其飼養的4隻寵物貓腹瀉，是因寵物食品造成。林男事後氣得向代理商求償寵物食品費用、醫療費用、處方飼料、請假3天照顧寵物貓的薪資損失等，共求償3萬3800多元。（編輯：郭諭儒）1131109