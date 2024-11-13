嘉義警吸喪屍煙彈並涉強制性交遭羈押 將免職

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市警察局陳姓員警不僅涉及吸毒、強制性交，還執班以警車接送女毒犯小孩，更大膽將毒品依托咪酯放置派出所抽屜，嘉院昨天裁定准押；市警局將依法免職。

嘉義市警察局第一分局表示，日前發現31歲竹園派出所陳姓員警與毒品人口交往過密，且短期體重驟減，臉部多處長有痘瘡，口罩配戴不離身，進一步調查，陳員疑涉嫌吸食毒品，立即組專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，於11日實施搜索及拘提到案。

檢方昨天複訊陳員及相關證人後，認為陳員涉及藥事法轉讓偽藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院指出，陳員僅坦承偽造文書部分，對詐欺取財罪嫌、以藥劑方式犯強制性交罪嫌、轉讓偽藥罪嫌，均矢口否認。考量警察身分，可以輕易取得相關證人個資，具相當威嚇能力，有串證、滅證之虞，裁定羈押並禁見通信。

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檢警表示，陳員吸食依托咪酯已有一段時間，警方執行搜索時，除了在陳員住居及汽車內扣得數盒三級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），還在派出所抽屜查扣到部分煙彈，行徑相當誇張。

檢警指出，陳員與女毒犯過從甚密，不僅涉嫌開警車接送女毒犯及其小孩，甚至在派出所執班時，還蹺班開警車為女毒犯服務；陳員到案則辯稱這是為民服務。另外，陳員並涉嫌以提供煙彈為由，多次誘使女毒犯至汽車旅館強制性交。

嘉義市警察局表示，市警局秉持無枉無縱，陳員違反毒品危害防制條例事證明確，將依警察人員人事條例、公務人員考績法規定逕予免職，並追究相關人員考監不周責任，以維護警紀。（編輯：陳清芳）1131113