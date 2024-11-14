父吸安非他命害子女吸毒煙 橋院判刑8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄14日電）陳姓男子住高雄美濃區並育有數名未成年子女，其中2名幼童經高市府社會局協助採集毛髮送驗檢出毒品，追查出陳男在家吸食安非他命。橋頭地院依妨害幼童發育罪，處陳男8月徒刑，可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，陳男在偵查及審理期間坦承自民國110年12月28日至去年6月5日間，在高雄市美濃區住處以置放在玻璃球內燒烤後吸食煙霧方式，施用第二級毒品甲基安非他命，造成同處一室子女吸入毒品煙霧而妨害自然發育或身心健全。

法官審酌陳男坦承犯行，並考量陳男妨害2名幼童身心健全、發育時間及造成2名幼童現行身心發展及發育程度等情形，依妨害幼童發育罪，處陳男8月徒刑，可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市政府社會局表示，陳男育有數名未成年子女，幼童因居住髒亂、沒有穩定餐食，且社工發現家人有毒品前科，又為警方通緝毒品人口，由社會局立即緊急安置，另社工主動要求對兒少與父母毛髮進行檢驗。

社會局指出，送驗結果發現父母及2名幼童有毒品反應，市府提獨立告訴，經法院審理依妨害幼童發育罪，處陳男8月徒刑。目前陳男子女仍由社會局保護且穩定就學，追蹤兒少健康，尚無因毒品有身心症狀，將持續提供穩定住所及生活照顧。（編輯：謝雅竹）1131114