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南投10個月阻詐1.8億 還有逾10億被騙走加強打詐

2024/11/14 17:38（11/14 18:01 更新）
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南投警方1月至10月攔阻490件詐欺案、金額新台幣1億8972萬元，但仍有2771件被騙、財損逾10億元；南投縣警察局14日召開記者會，縣長許淑華（左3）、副縣長王瑞德（右3）、警察局長吳耀南（左2）等人出席，手持法槌宣示打詐決心。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年11月14日
南投警方1月至10月攔阻490件詐欺案、金額新台幣1億8972萬元，但仍有2771件被騙、財損逾10億元；南投縣警察局14日召開記者會，縣長許淑華（左3）、副縣長王瑞德（右3）、警察局長吳耀南（左2）等人出席，手持法槌宣示打詐決心。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年11月14日
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投警方與金融機構、超商緊密聯繫，今年1月至10月攔阻490件詐欺案，金額新台幣1億8972萬元，相較去年同期209件共9135萬6261元增加許多，但仍有2771件被騙、財損逾10億元。

南投縣政府警察局今天下午召開記者會，南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、警察局長吳耀南與來賓手持法槌，擊碎偌大「詐」字宣示打擊詐騙決心，並呼籲縣民若遇疑詐騙案應立即撥打165反詐騙專線、110，或至派出所尋求警方協助，也請警方加強宣導新式詐騙手法。

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許淑華指出，南投警方統計今年截至10月，透過警方及民力合作成功攔阻490件，為南投縣民守住荷包1億8972多萬元，但受理詐欺案仍有2771件、詐騙金額10億7508萬元；許淑華現場也頒發金融機構攔阻有功人員獎項，感謝警方、銀行、超商通力合作打詐。

吳耀南說，今年1月至10月南投市受理709件詐欺案占案量最多，依序草屯鎮618件、埔里鎮604件，主要類型為假投資詐騙占24.9%、網購詐騙占10.2%、解除分期付款詐騙6.64%、假交友投資詐財6.24%、中獎通知詐騙6.17%；財損以假投資詐騙占65.7%最多。（編輯：謝雅竹）1131114

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