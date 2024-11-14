桃市高中遭色狼闖入猥褻女學生 校方：誤認是家長

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市有高中9日遭色狼闖入，對女學生扯衣、勒脖，校方卻疑似在朝會時責怪學生裙子太短。校方表示，誤認嫌犯是參加活動的家長；朝會時是教學生自我防衛，並非檢討學生。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天在臉書（Facebook）發文表示，桃園市某私立高中9日遭身穿雨衣、頭戴安全帽的色狼闖入，對女學生勒脖、拉頭髮、扯外套，所幸女學生即時脫掉外套才逃脫。

黃瓊慧說，校方得知此事後竟警告學生不能張揚，隔天還有學校主任在朝會時說出「女學生裙子太短是引誘犯罪」的言論，根本是檢討被害人。

桃園市政府教育局向媒體表示，該校因辦理國中部九年級說明會，邀請眾多學生家長參與，校外人士趁機混入校園，校方在第一時間通報警方，並連繫學生家長及進行校安通報。

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校方向媒體表示，誤認嫌犯是參加活動的家長，不料該男子竟與女學生發生拉扯，同時說出淫穢的言語，學生掙脫後通報師長；事發5分鐘內校方即壓制嫌犯並報案，並請家長帶回學生。

校方也說，朝會當時的重點是教導學生自我防衛，並非檢討學生；朝會當天的全文應為，希望學生注意穿著、安全教育，並加強教導學生如何在校內、外，分辨陌生人、自我防衛等。（編輯：張銘坤）1131114