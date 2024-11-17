補教男師強摸女學生遭判刑 基隆市決議終身不得聘用

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆市1名補習班林姓男教師涉嫌強摸4名女學生，次數共達115次，最近遭法院判刑。市府教育處今天表示，林男在今年4月已遭終身不得聘用的行政處分。

林男被控於111年2月至去年5月間，藉個別討論學科成績為由，在補習班教室旁的茶水間等處，對4名女學生分別撫摸腰部、胸部下緣、大腿等處，次數共達115次。

基隆地方法院審理後，認定林男觸犯22個權勢猥褻罪，合併判刑3年8月；並另犯93個強制罪，合併判刑3年，此部分可易科罰金。全案可上訴。

教育處對此表示，林男遭起訴前，市府就已啟動跨局處調查，並召開短期補習班不適任人員認定委員會，針對林男涉及對學生性騷擾及妨害性自主行為，認定屬實，依補習及進修教育法決議林男應解聘或解僱，且終身不得聘用或僱用，並已登錄全國各教育場域不適任人員通報及查詢系統，盡速阻絕補習班風險。

教育處指出，針對補習班疏於管理部分，已要求業者針對補習班內較隱密處，加裝完成監視器等防範設施，並讓環境更通透。

此外，為有效防範補習班突發事件的事證保存，市府也在研擬補習班監視器補助計畫並編列預算；若預算通過，將透過公私協力，鼓勵補習班設置，提供學子更安全的學習環境。（編輯：李錫璋）1131117