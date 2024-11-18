台南地區農會總幹事涉背信 中飽私囊上千萬遭起訴

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉嫌藉評核農會員工獎勵金權力，將自己評為最高點數，領取高額獎勵金；並以溢發獎金再要求員工繳回手段中飽私囊上千萬元，南檢今天偵結起訴。

台南地檢署提供資料指出，被告楊男本應依農會人事管理辦法及台南地區農會員工獎勵要點規定，以員工薪點、勤惰功過及員工業務表現、服務情形等，公平核發員工獎勵金，卻在採用獎懲記點方式考核績效方面，核給自己最高點數210點，給予其他員工僅0.024點至10多點不等。

南檢指出，農會員工雖有100餘人，但歷年總獎勵金的13%~23%不等，均歸被告領取，自101年度以來，已領取高達新台幣5000萬元以上員工獎勵金。

南檢指出，被告多年來還以溢發員工獎勵金，再要求員工繳回手段中飽私囊，本案查得有具體證據累積繳回金額高達1000餘萬元；台南地區農會因溢發年終獎金而造成總盈餘額度減少，影響下一年度可提撥法定公積、公益金、農業推廣費、訓練經費及理監事等工作人員酬勞金等費用。

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南檢指出，被告涉犯刑法第342條第1項背信罪嫌，經檢察官偵結提起公訴，被告雖大致坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，但對於要求員工繳回獎勵金的動機、使用目的，仍辯稱均用於業務送禮或捐棺材作公益等，並稱員工是自願繳回獎勵金，犯後態度難認良好，建議法官從重量刑。

其他涉案被告、台南地區農會葉姓辦事員、農會成功辦事處楊姓主任、農會已退休前蕭姓秘書3人所涉背信罪嫌，獲南檢緩起訴處分。（編輯：陳仁華）1131118