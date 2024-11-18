承包海軍工程用中國製地毯 廠商要求付款遭駁回

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）林姓男子承包海軍修繕工程，以「中國常熟」地毯施作且拒絕改善，遭海軍解除契約，林男興訟要求給付工程款136萬餘元，法院審理後，認定林男未依約使用台灣製地毯，予以駁回。

林男主張，去年10月31日得標「基支部綜合工廠修繕工程」採購案，經提送材料送審單，供被告海軍基隆後勤支援指揮部審查後「核准」。工程分2階段驗收，第1次驗收認定「合格」，第2次驗收時，被告突以PVC透心捲材（即地毯）外包裝標籤產地顯示為「中國常熟」，認定材料不符工程採購契約投標須知，判定為不合格。

林男認為，工程採購契約並未限定僅能使用台灣原產地的材料，且已提送符合被告要求的產品供審查，同意後才去訂購材料，且第1次查驗時，被告從外包裝可以明確辨識地毯有標示產地為「中國常熟」，被告所屬副工程師並有拍攝地毯留存至LINE群組，當時被告並未告知不得使用中國產品，反而告知進場材料經查驗後符合規定。

林男主張，工程已竣工，並應屬驗收合格，應依工程採購契約規定，請求被告給付工程款新台幣136萬5520元。

海軍基隆後勤支援指揮部答辯，林男提供的材料送審單2間送審廠牌名稱，及檢附的試驗報告為「太格大理石紋地毯Mipolam系列」，依此認為材料產地屬於台灣產品，才會誤判材料合格，讓林男繼續施工。

海軍基隆後勤支援指揮部指出，林男主張招標文件上未標示禁用中國產品等語，顯與事實不符，且發現產地為「中國常熟」後要求改善遭拒絕，才會發函通知林男解除契約，請求法官駁回林男訴訟。

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基隆地方法院法官表示，從被告在工程採購契約投標須知勾選的選項，已清楚表明外國廠商不可參與投標，而台灣廠商所供應標的（含工程、財務及勞務）的原產地須屬於台灣，語意沒有不明，林男未依約履行給付符合契約規定，提供台灣生產的PVC無縫地毯，應可認定。

法官指出，林男以中國製的地毯施作，經驗收後判定不合格，又未依要求改善缺失，自無從依工程採購契約，請求被告給付工程款，判決駁回林男訴訟。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131118