高中團膳驚見針頭 基市府告發肉品商涉犯食安法

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市中山高中團膳午餐主菜梅干扣肉8日驚見2公分針頭，疑為豬隻疫苗針具，經市府蒐集相關資料後，昨天向基隆地檢署告發肉品廠商涉犯食安法，檢方將依法分案偵辦。

基隆市政府教育處今天發布新聞稿表示，市府11日凌晨4時許，與當地主管機關台北市衛生局，前往團膳廠商士福美食股份有限公司所屬廚房展開稽查，現場發現3項環境缺失，台北市衛生局要求限期改善，近日將前往複查。

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教育處指出，梅干扣肉使用具有台灣優良農產品標章（CAS）豬肉，製造廠為嘉一香公司屏東廠，市府也將稽查結果函知屏東縣政府及農業部，並至學校訪談嘉一香人員。廠商坦承作業人員疏失，豬肉角內含2公分針頭部分，疑未依標準作業流程執行金屬檢測，廠商並於13日提供產品製程管理相關紀錄及改善報告。

教育處表示，市府經跨局處審慎討論，考量此案具重大公益急迫性，昨天下午至基隆地檢署告發嘉一香公司，涉犯食品安全衛生管理法，希望能釐清究責對象，避免類似事件再度發生。（編輯：張雅淨）1131119