余天女婿詐欺認罪賠款獲緩刑 有被害人稱未和解

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）藝人余天女婿陳鑒被控當詐騙集團收水手，因與被害人和解，被判處2年徒刑，緩刑5年。1名被害人今天表示，他被騙走560萬元，並未與陳鑒和解，陳鑒被輕判，將提上訴爭權益。

藝人余天女婿陳鑒被控當詐騙集團收水手，新北地院考量他認罪，且當庭以現金賠償被害人新台幣165萬並獲原諒，11月12日依違反詐欺等罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

陳姓被害人向國民黨新北市議員林國春辦公室陳情表示，他被陳鑒所屬詐團騙走新台幣560萬元，根本沒有與詐團和解，自己積蓄與母親老本都被騙走，一毛都沒有拿到，不知如何是好。

林國春辦公室今天發布新聞表示，陳姓男子誤信詐團的股票投資廣告，陸續面交5次、共新台幣560萬元給車手，後來驚覺有異報案，與警方配合才順利查獲收款車手。

陳姓男子說，本案一開始就是他前往警局報案，才能逮捕詐團成員。他認為，警方已製作筆錄，檢方已指揮偵辦起訴，故未出席法院審理庭，也沒有與陳鑒和解。

他說，後來在法院調解庭時，他才獲悉陳鑒已與其他被害人達成和解；後來，就收到判決書。其他受害者調解庭都拿到賠償金，只有他一毛錢都沒有。

林國春表示，被害人因未出席審理庭，導致無法求償，司法未顧及被害人權益。車手頭被抓到後，判得居然比基層車手還輕；他會協助被害人上訴，提供法律協助。

依據起訴書，檢警調查，此案共6人受害，損失金額達1875萬元，其中陳鑒收款經手金額約724萬餘元。（編輯：陳清芳）1131119

陳鑒 余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑