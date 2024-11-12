余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑

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（中央社記者高華謙新北12日電）藝人余天女婿陳鑒被控當詐騙集團收水手。新北地院考量他認罪，且當庭以現金賠償被害人新台幣165萬並獲原諒，今天依違反詐欺等罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

據了解，陳鑒在11月調解庭結束後，已於近日停止羈押。

檢警調查，某詐騙集團以投資股票可獲利為由，吸引被害人投入資金，待車手向被害人收取現金後，再依序由第1層與第2層收水手收取車手贓款，並將款項轉為加密貨幣，隱匿金流去向。

被害人向警方報案後，與警方合作，假意配合詐騙集團要再面交200萬元，待李姓車手依約於4月30日上午8時許現身新北市板橋區欲收款時，遭警方逮捕。

李姓車手隨後坦承犯行並配合警方，假裝已成功收款，前往板橋某保全公司等待交付款項給第1層收水手，此時現身欲收款的陳鑒旋即遭警方逮捕，並被搜出208萬現金、手機IPHONE 15 PRO MAX、捆鈔帶與銀行紙袋等證物。

陳鑒隨後也配合警方，騙出擔任第2層收水手的蔡姓成員。檢警調查，此案共6人受害，損失金額達1875萬元，其中陳鑒收款經手金額約724萬餘元。

陳鑒於偵查中否認犯行，檢察官6月依涉犯3人以上共同犯詐欺取財、組織犯罪防制條例與洗錢防制法等罪起訴陳鑒與8名共犯，並建請法院請從重量刑。

新北地院合議庭審酌，陳鑒於審理時坦承犯行，且分別與被害人及告訴人達成和解、調解，於11月5日調解程序當庭賠償被害人及告訴人共165萬元損失，且經被害人表達願意原諒等，堪認陳鑒具悔意，已盡力彌補犯罪損害，應知警惕。

因此，合議庭依共同犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪、刑法3人以上共同犯詐欺取財罪與洗錢防制法洗錢罪等，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供240小時義務勞務，及接受法治教育課程12小時。

此外，詐團成員李姓男子遭判5年8月徒刑；蔡男判2年徒刑；張男與莊女也因賠償、獲被害人原諒而獲緩刑。全案可上訴。（編輯：林恕暉）1131112