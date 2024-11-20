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獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結
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微型電動二輪車30日起需掛牌 中市警：違者開罰

2024/11/20 11:23
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）微型電動二輪車簡便輕巧受歡迎，台中市警察局今天提醒，30日起將納管需掛牌上路，未掛牌上路者可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

微型電動二輪車因為無須考照，14歲以上就能騎乘，且容易操作行駛，不需加油僅以充電模式就能行駛道路，因此不少民眾使用微型電動二輪車代步。

台中市警察局交通警察大隊表示，卻仍有部分民眾不知道，微型電動二輪車已經正式納管，需要到公路監理機關申請牌照，且執法寬限期只到29日，30日起未掛牌上路即將開罰。

警方依據道路交通管理處罰條例規定說明，自30日開始，未掛牌的微型電動二輪車若強行上路將處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

一旦執法寬限期屆滿，未掛牌的微型電動二輪車在路上行駛，除了依規定罰鍰外，將遭警方當場移置保管，市警局呼籲民眾，儘速至監理機關申領牌照，不要因此受罰，不僅損失荷包也會損失愛車。

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根據市警局統計，今年1月至10月，微型電動二輪車各類交通違規取締計3922件，其中前5大違規項目依序為違規停車1025件、不依標誌標線號誌行駛717件、超載533件、酒駕442件、酒駕拒測234件。

此外，今年1月至10月，微型電動二輪車交通事故發生1286件，死亡7人，受傷1099人。警方分析，前3大肇事原因依序為違反號誌管制、未依規定讓車、未依規定減速，而依肇因分析顯示事故發生地點以路口較多。（編輯：郭諭儒）1131120

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