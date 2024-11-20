京華城案查柯文哲金流 檢廉3度約談陳佩琪作證

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天指揮廉政署再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，並提訊在押的前鼎越開發公司董事長朱亞虎，釐清柯文哲金流是否與賄賂案情相關。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

由於朱亞虎的羈押期限將屆滿，檢察官今天再度提訊朱亞虎說明；此外，為釐清柯文哲金流，也同時指揮廉政署第3度以證人身分通知陳佩琪說明，下午移送北檢複訊。（編輯：蕭博文）1131120