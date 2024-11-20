柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結【獨家】

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）民眾黨主席柯文哲競選總統時，稱有人喊價2億美元要他當副手，喊價者遭告發違反總統副總統選罷法。北檢認為，全案除柯文哲說法，查無其他證據證明有人喊價，因查無不法事證，已於今年簽結。

全案起於，第16任總統副總統選舉於民國113年1月13日投票，柯文哲於112年11月競選總統期間，指稱有人開價2億美元要求他擔任副手。時任柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指出，相關消息是從國民黨方面傳來。

柯文哲當時表示，過程中熱心人士與國際騙子一大堆，還有人開價，只要他當副手就有1億美元，甚至喊價到2億美元，後來他學到一課，就是「直其道而行」。

律師黃帝穎隨即到台北地檢署遞狀，告發喊價者涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯條款」，喊價就構成犯罪，柯文哲應主動供出犯罪者。

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黃帝穎當時表示，總統副總統選罷法「搓圓仔湯條款」的要件包括「行求」，依據最高法院見解，有人喊價2億美元要柯文哲當副手，這不需要柯文哲允諾，也不用等到「交付」，只要喊價就構成犯罪。

北檢受理案件後簽分「選他字案」偵辦，調取資料釐清喊價者身分，也陸續以證人身分通知柯文哲、陳智菡到庭說明，由於查無具體不法事證，已在今年行政簽結。（編輯：戴光育）1131120