15萬元賭柯文哲當選 未完成出錢下注對賭2人判無罪

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）盧姓男子被控以總統選舉開票結果為賭博標的，擔任莊家與陳姓男子對賭，陳男下注15萬元，若柯文哲當選可獲3.8倍金額。法院審理後，認定2人是否有達成對賭合意仍有存疑，判決無罪。

基隆地方法院判決書指出，盧男去年9月間，以中華民國第16任總統選舉的開票結果為賭博標的，利用手機網際網路連結通訊軟體Telegram擔任莊家，與陳男對賭。

判決書指出，賭博方式為陳男下注新台幣15萬元，賭候選人柯文哲當選，開票結果若柯文哲確實當選，陳男可獲得3.8倍金額，反之，15萬元歸盧男所有。

2人遭警方查獲送辦，基隆地檢署偵查後，依涉犯總統副總統選舉罷免法，以電子通訊、網際網路，以選舉結果為標的賭博財物罪嫌，向法院聲請簡易判決，法院受理後，依職權改依通常程序審理。

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判決書指出，盧男坦承，陳男透過Telegram委請幫忙向賭博網站下注簽賭，但因自己想和陳男對賭，沒有上網找選舉賭盤下注，且陳男也未拿出賭金，認為雙方只是講講而己。陳男則稱，雙方還沒有談到如何交錢，就被警察盤查，後續不了了之，沒有下注。

法官認為，雙方是否有達成對賭的合意，尚有存疑，且未見檢察官進一步查證盧男是否經營賭博場所，或賭博相關網站、社群或群組，無從說服法院形成被告有罪的心證，判決盧男和陳男無罪，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131207