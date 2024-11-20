富二代幫派高球選手涉跨境進口毒品 台美聯手緝捕

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）財政部關務署去年查驗發現有美國進口毒包裹，在收納沙發內發現共夾藏逾51公斤大麻，刑事局追查發現明仁會成員、富二代鍾姓男子為幕後主嫌，台、美攜手跨境逮捕解送歸案偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，副局長林信雄表示，財政部關務署台北關去年10月查驗2個從美國舊金山進口的國際郵包，發現此收納沙發包裹內夾藏第二級毒品大麻共30包（毛重1萬7210公克），警政署保安警察第三總隊及刑事局立即共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

財政部關務署台北關同月又再查驗到3個自美國舊金山進口的國際郵包，內夾藏大麻共60包（毛重3萬3870公克）。

此案查扣毒品共逾51公斤，市價初估超過新台幣上億元。

專案小組循線鎖定此案犯嫌疑為台灣籍運毒車手，經向上擴大溯源追查，於境內拘提7名運毒車手，並成功知悉境外犯嫌為竹聯幫明仁會成員30歲鍾男。

據了解，居住在台北市內湖區的鍾男是富二代，為高爾夫球教練及選手，在業餘球界小有名氣，經常往返台、美兩地，且自民國111年持學生簽證赴美後，便持續滯留未返台。

刑事局國際刑警歷經長期和美國執法機關情資交流、協調，獲美方同意派員赴美進行同步緝捕鍾男。

專案小組經長期偵蒐，於今年8月掌握鍾男落腳於美國洛杉磯住家，經檢察官於去年11月發布通緝，再依法註銷其護照，由刑事局駐美西警察聯絡官及國際刑警科幹員前往查獲鍾男到案。

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美方隨即將鍾男驅逐出境，刑事局17日派員赴美至洛杉磯機場交接犯嫌，於今天上午6時許押解返回桃園機場，並將鍾男依涉違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪，直接解送北檢歸案進行後續偵辦。

刑事局表示，此案為台美執法機關首次合作跨境共同逮捕涉及台灣重大犯罪幕後主嫌，再次樹立跨境執法合作典範，並寫下台美共同打擊犯罪紀錄。（編輯：李錫璋）1131120