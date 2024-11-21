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台東遊客晚間散步遭蛇咬 專家：台灣低海拔蛇不冬眠

2024/11/21 10:54（11/21 11:06 更新）
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有遊客20日晚間在東海岸民宿旁田間道路散步，遭蛇咬傷住院。專家提醒，台灣低海拔蛇類不會冬眠，如果天氣冷只會活動力降低，呼籲民眾晚間外出，尤其是在野外，還是要多留意。中央社記者盧太城台東攝 113年11月21日
有遊客20日晚間在東海岸民宿旁田間道路散步，遭蛇咬傷住院。專家提醒，台灣低海拔蛇類不會冬眠，如果天氣冷只會活動力降低，呼籲民眾晚間外出，尤其是在野外，還是要多留意。中央社記者盧太城台東攝 113年11月21日
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）有遊客昨晚在東海岸民宿旁田間道路散步，遭蛇咬傷住院，台東縣府統計10月及11月已有128件捕蛇通報，9月至今更有7件遭蛇咬傷送醫紀錄；專家提醒民眾，台灣低海拔蛇類不會冬眠。

65歲梁姓男子昨晚投宿台東東河鄉某民宿，晚上8時許與妻子到民宿外面散步遭蛇咬傷緊急送醫，醫院表示，由於晚間，男子無法看清是什麼蛇，只能住院施打血清。

梁男妻子昨晚告訴中央社記者，晚餐後她與先生到民宿外面散步，民宿外面兩邊都是田地，有一條路通到大馬路，天黑路上有東西看不清楚，先生不小心踩到蛇，被蛇咬到左腳，因天黑「看不清牠長什麼樣」，只看到一條「很大，蛇的形狀，游走了」，沒想到冬天了還有蛇。

台東縣政府委託捕蛇專家、生態工作者蔡緯毅，今天接受中央社記者電話訪問表示，台灣低海拔蛇類不會冬眠，如果天氣冷只會活動力降低，這幾天台東天氣熱，因此蛇的活動力變強，呼籲民眾晚間外出，尤其是在野外，還是要注意蛇出沒。

台東縣政府農業處畜產保育科統計，接獲捕蛇通報案件，10月有90件，當中有毒的眼鏡蛇16件、龜殼花7件、雨傘節5件、赤尾鮐（赤尾青竹絲）7件、鎖鏈蛇3件；11月截至21日有38件，眼鏡蛇2件、龜殼花1件、雨傘節5件、赤尾鮐9件、百步蛇1件，其餘無毒。

台東縣消防局秘書林建誠表示，消防局接獲蛇咬傷送醫，9月有4件、10月2件、11月1件。

林建誠表示，台東地區最常見毒蛇如神經性的眼鏡蛇、雨傘節，以及出血性的百步蛇、龜殼花、赤尾青竹絲、鎖鏈蛇等，台東可說是毒蛇最多的地方。

他呼籲，台東鄉下地方，許多住屋都在田邊，晚上出入要特別小心，屋內陰涼處要多注意是否有蛇躲藏；另外，若被蛇咬到，要冷靜辨識是哪種毒蛇，方便醫生在第一時間注射對的血清。（編輯：陳仁華）1131121

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