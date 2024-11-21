雲林檢警金齊力斬詐欺金流 可疑帳戶預警中心啟動

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）為徹底打擊詐欺犯罪，源頭管控金融帳戶、截斷詐欺集團金流命脈，雲林地檢署、警察與金融機構共同加入打擊詐欺犯罪行列，可疑帳戶預警中心今天成立，使詐欺犯罪無所遁形，守護民眾財產。

雲林縣警察局今天召開雲林地區「可疑帳戶預警中心聯繫會議」，由雲林地檢署檢察長戴文亮與雲林縣警察局副局長陳瑞金共同主持會議，高檢署台南分署檢察長黃玉垣與會指導。

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戴文亮表示，近年來，電信詐欺犯罪已成民怨之首，依據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，今年10月份單日均通報新台幣上億元詐欺財損金額，造成被害人多有傾家蕩產、生活陷於絕境，對於社會安定危害極大。

戴文亮說，立法院於今年通過打詐四法，不僅可作為執法機關溯源懲詐偵辦利器，也給了行政機關更多法源依據，讓行政機關、私人企業一起加入，從源頭防詐，或在詐欺行為進行中阻詐，保護民眾財產安全，透過檢、警、金三方攜手合作，共同打擊詐欺，守護民眾財產。

黃玉垣說，行政院將於明年啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，精進識詐、堵詐、阻詐、懲詐4個面向，並加強公私部門協力合作，以提升防詐、打詐量能，達到減害目標。

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雲林地檢署主任檢察官黃立夫強調，預警中心早於165反詐騙系統中的被害人報案或詐欺集團成員層轉相關金流時間，藉以保全被害人遭詐款項，並於第一時間保全相關證據，由檢察官迅速指揮偵辦，使詐欺犯罪無所遁形、守護民眾財產。

黃立夫舉例，金融機構現在對於現金異常往來有警覺，曾發生詐騙集團叫受害者到金融機構提領2公斤黃金，金融機構未阻詐，詐騙集團得手；如今可疑帳戶預警中心可即時更新詐騙手法，提醒相關單位提高警覺。（編輯：陳仁華）1131121