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檢察總長示警：「三無戰士」難堵漏洞籲強化國安法規

2024/11/23 22:10
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（中央社記者吳書緯台北23日電）中國對台滲透不斷，檢察總長邢泰釗今天示警，檢察官查辦各項跨境國安案件可說是「三無戰士」，缺少偵查對象的人流、金流與資訊流等資訊，目前多靠偵查單位的熱情和智慧來克服，希望能強化國安相關法律，讓檢察官可以使用。

民間國安智庫、科技社會與民主韌性論壇今天舉辦「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會，陽明交通大學科技法律學院教授林建中、台灣大學法律系教授林鈺雄、中研院法律學研究所研究員邱文聰等人與會，並邀請邢泰釗、行政院政務委員林明昕等人出席。

林明昕表示，過去因為「警總」的歷史記憶，導致人民或政府只要提及國安議題或推進相關政策，常會面臨威權復辟的質疑。他強調，現在是民主法治社會，在維護國家安全目標下，更應該力求完善國安相關法律基礎規定，以同時兼顧人權保障。

邱文聰指出，台灣目前面臨4大挑戰，包括敵對勢力利用自由體制破壞民主、廣泛基礎關鍵設施成為新弱點、數位時代的新型威脅手段、網路空間成為新攻擊場域。他呼籲，應以捍衛台灣人民的自由生活方式與政治自決為核心，重新思考國家安全的正當基礎與可使用的手段。

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邢泰釗表示，中國運用各種方式意圖掌握台灣軍事要地和部隊動態，且擁有大量資金、資源執行相關任務，而台灣第一線檢察官卻有如「三無戰士」，在難以掌握偵查對象的人流、金流與資訊流情況下，完全是靠檢察官的熱情，克服困難偵辦國安相關案件，而對岸的手段不斷在進步，目前的狀況實在不容樂觀。

邢泰釗指出，他常鼓勵檢察官要有大衛王精神，以勇氣和智慧來因應，但檢察官偵辦國安案件仍需要相關法制支持，呼籲應加強國安法律的相關法制，讓檢察官有些武器可以使用。（編輯：林克倫）1131123

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