北檢結合犯保舉辦感恩節關懷活動 宣導反詐欺

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（中央社記者林長順台北24日電）為喚起民眾對防制詐欺的重視，台北地檢署今天與被害人保護協會台灣台北分會在新北市中和區舉辦感恩節關懷活動，讓新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」工作深入社區。

北檢把握每一次與社區居民面對面宣導機會，今天前往新北市中和新喬福保齡球館，結合台北犯保感恩節關懷活動，搭配辦理反詐欺宣導，將識詐觀念熱鬧帶入活動場域。

北檢指出，台北犯保主辦的感恩節溫馨活動，是為了實現法務部「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」願景，更積極落實行政院長「五打七安」施政方針，強化犯罪被害人權益保障並提供多元的司法保護服務措施。

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活動藉由馨生家屬、社區親友齊聚一堂閒話家常的場合，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，讓與會長輩開懷彷彿重返年輕歲月追星的粉絲年代，開心成為打詐粉絲的監督角色。

北檢檢察長王俊力表示，感謝大家一起積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也嘉勉台北犯保浥注人力、物力及經費協助，公私協力讓馨生人感受社會各界的溫情，進而逐步賦歸社會，走出被害陰霾。（編輯：方沛清）1131124