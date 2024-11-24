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雲林男疑因金錢毆打母親致死 孫：奶奶才跟我說加油

2024/11/24 12:46
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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣張姓男子昨天疑因金錢與母親發生爭執進而徒手毆打，母親騎車返家途中昏倒，送醫不治；警方逮捕張男，張男的小孩聽聞奶奶過世不可置信，「她早上才跟我說加油」。

雲林縣北港警分局表示，警方昨天下午1時許接獲110轉報，口湖鄉發生死亡案件，轄區派出所立即趕到現場，立即採證，發現張姓男子（40歲）涉嫌重大，報請雲林地檢署指揮偵辦。

警方昨天持地檢所發的拘票，將張姓男子拘提到案，全案依殺害直系血親尊親屬罪移送法辦。檢方今天安排相驗，釐清案情。

張男的胞弟今天到北港警分局製作筆錄時，他說，張姓男子（40歲）10年前離婚後，帶著3名孩子返回老家與母親同住，當時一切正常，但是大嫂過世後，胞兄無業，在家當啃老族，打電話來時就是談及金錢，還會說母親偷了他的錢。

張男的女兒則說，父親時常說自己存款上億元、擁有數輛跑車，昨天早上父親已與奶奶起爭執，咆哮「我會教訓妳」「把妳打死」，奶奶並未理會，得知她即將段考，還說了聲「加油」，沒想到是最後一聲。蔡婦的媳婦不敢相信上週婆婆才來台中享受天倫之樂，如今再見卻是天人永隔。

當地居民指出，蔡婦在地方經營檳榔攤許久，待人和善，但張男無業多年、遊手好閒，與鄰居無互動；昨天下午看到蔡婦騎車從檳榔攤出來欲返家，卻在停等紅綠燈時昏倒，大家才知道發生大事。

出手協助的村民提到，當時蔡婦的頭部和臉部有擦挫傷，感覺臉部傷勢是因為騎車摔倒所致。

雲林縣社會處調查，張姓男子為低收入戶，曾經在外縣市有家暴紀錄，去年7月也曾對母親出手記錄在案，當時社工訪視，發現該家庭脆弱，因此提供經濟和民生物品。

如今蔡姓婦人過世，張姓男子涉案被抓，警方昨晚協助申請緊急保護令，蔡婦所照顧的4名孫子依親。（編輯：方沛清）1131124

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