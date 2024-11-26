苗栗三義台13線轎車逆向衝撞 新住民女騎士殞命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）1輛轎車日前行經苗栗三義台13線北上伯公坑段，逆向撞擊越南新住民黎氏騎乘的機車，女騎士傷重不治。警方今天說，駕駛無酒駕，聲稱車輛失控，肇事原因尚待調查釐清。

從越南嫁到台灣的42歲黎氏，從麵店打工完畢騎車返家途中，行經台13線路段，突然遭到1輛逆向而來的自小客車迎面衝撞，導致黎氏女送醫不治，肇事駕駛向警方供稱，車輛失控跨越車道，詳細事故原因還要進一步調查。

苗栗縣警察局苗栗分局第五組組長宋明峰今天表示，這起事故發生在24日下午3時許，民眾報案稱三義台13線伯公坑路段發生自小客車與機車碰撞事故，造成機車女騎士傷重，龍騰派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，女騎士經由救護車送醫救治後傷重不治。

苗栗縣消防局三義消防分隊指出，救護人員當時獲報抵達事故地點，患者倒臥在路肩，已呈OHCA（到院前無呼吸心跳），立即以CPR及AED緊急處置以長背板固定後，由救護車送醫。

警方初步調查，黎姓女騎士為家住台中市越南籍新住民，已取得台灣身分，當天從麵店打工下班欲返家，騎乘機車沿台13線南下外側車道行駛，遭北上車道63歲張姓男子駕駛的自小客車突然跨越車道逆向衝撞。

警方表示，自小客肇事駕駛張男無飲酒情形，聲稱車輛不明原因失控，詳細肇事原因仍待調查釐清。

苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛務必全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。（編輯：方沛清）1131126