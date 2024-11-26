男子涉遠端遙控縱火軍用品店 判刑4年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）劉姓男子因與軍用品店家發生糾紛，使用遠端遙控裝置縱火，一審判處3年10月徒刑，二審認為量刑過輕且未與受害店家和解等，改判處4年6月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，劉男曾在海軍陸戰隊服役，具爆破技能；退役後，與台北巿內湖區一家軍用品店因商業仿冒問題發生糾紛。

民國112年6月間，劉男於網路購得遙控式點火器與含火藥成分的水雷，並進行燃燒測試。同年10月7日晚間7時許，他趁軍用品店的店員不注意，將點火器藏於店內販售的背包中後離去。

當日晚間8時許，劉男在店家打烊後返回，並透過遙控器點燃火勢後逃逸；消防隊抵達後撲滅火勢，並救出受困於5樓的2人。

消防人員現場找到背包殘骸，其中含有帶天線的電子裝備及金屬引線，並檢測出汽油成分、爆竹類火藥成分。檢警循線查獲劉男。

一審士林地方法院認為，火勢未波及其他樓層或建物，屬未遂犯，且劉男作案方式，與直接朝有人在店內的放火行為有別；考量其坦承犯行，但迄今未與店家達成和解或賠償，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判處3年10月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審則認為，若非消防人員即時撲救，將可能致生燒燬建築物及人員傷亡的結果；參酌劉男迄今未與店家達成和解或賠償，因此撤銷一審判決，改判處4年6月徒刑。

經上訴，最高法院認為，二審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1131126