挪威籍男子假轉機真運毒 不忘把握空檔入境跑夜店

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）航警局與台北關今天宣布破獲挪威籍旅客假轉機真運毒案，並從託運行李發現重逾25公斤第二級毒品大麻花，警方循線追蹤發現男子還利用空檔入境跑夜店，訊後依毒品罪送辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，年約30歲的挪威籍男子，9月間自泰國曼谷來台轉機前往英國倫敦，由於男子不曾到過台灣，因為嚮往網路上介紹的台北101及周邊景點，因此利用轉機空檔長達7小時的時間，在凌晨零時許搭計程車把握時間到夜店跑趴。

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陳博全說，在男子流連夜店期間，航空警察局安全檢查大隊會同關務署台北關，在桃園國際機場第一航廈檢查男子託運行李，在行李箱內發現夾藏50包第二級毒品大麻花，重達25.5104公斤，警方立即循線追查，並調閱相關監視畫面確認行蹤，最終男子於清晨6時許趕回搭機時將他逮捕。

陳博全指出，雖然犯嫌落網後辯稱行李箱內毒品非其個人物品，但是警方調閱航空公司報到紀錄及監視畫面都顯示，行李箱確實是以男子名下託運，在調查後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於近日起訴。（編輯：方沛清）1131126