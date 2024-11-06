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泰男夾大麻來台卻棄毒品逃逸 警逮3嫌毒品罪起訴

2024/11/6 12:47（11/6 13:26 更新）
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航空警察局6日宣布破獲泰籍旅客行李夾藏18.65公斤大麻來台，雖然嫌犯未領取行李即出關，但警方仍迅速拘捕2名泰籍嫌犯，並循線逮捕收貨的謝男。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年11月6日
航空警察局6日宣布破獲泰籍旅客行李夾藏18.65公斤大麻來台，雖然嫌犯未領取行李即出關，但警方仍迅速拘捕2名泰籍嫌犯，並循線逮捕收貨的謝男。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年11月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）航警局今天宣布破獲泰籍旅客行李夾藏18.65公斤大麻來台，雖然嫌犯未領取行李即出關，但警方仍迅速拘捕2名泰籍嫌犯，循線逮捕收貨的謝男，全案移送桃檢並依毒品罪起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊長陳博全接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關8月30日在桃機第一航廈作業時，鎖定1可疑行李箱及持有旅客，沒想到運毒旅客疑似與販毒集團溝通不良，竟未領取行李即出關，警方立即兵分2路，除追蹤2名旅客，也在行李中起出第二級毒品大麻18.65公斤。

陳博全說，警方立即成立專案小組，並派員追蹤至泰籍嫌犯P嫌、S嫌於新北市三重區下榻的飯店，隔日即拘捕到案，不懂中文及英文的2嫌透過通譯供稱，是以約5萬泰銖（約新台幣4萬7000多元）的代價運毒來台，因擔心裝滿大麻的行李箱遭查獲，原本計畫在入境後畏罪潛逃，沒想到早就遭到警方鎖定落網。

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陳博全說，經專案小組溯源偵辦，也順利追查到以打零工做掩護的台灣毒品收貨人謝男，警方發現，雙方除了以鈔票號碼作為確認信物比對，更透過變換交通工具方式試圖隱匿行蹤領取毒品，但遭警方識破全盤計畫，將3人依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於10月中旬起訴。

陳博全指出，隨著亞洲部分地區近年來對大麻的管制放寬，走私大麻到台灣的案件呈現增加趨勢，警方將持續強化邊境查緝，防範毒品流入，確保民眾健康與社會安全。（編輯：方沛清）1131106

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泰籍女子假觀光真運毒 航警攜手台北關攔截送辦
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