全台最大宗 檢警查獲市價27億毒品依托咪酯走私

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）史上最多，檢警查獲135公斤、市價27億元的二級毒品「依托咪酯」，並逮捕涉嫌走私的葉姓主嫌，粗估查獲毒品約可製成135萬顆喪屍煙彈，檢方依運毒等罪起訴，建請重判15年。

內政部警政署保三總隊今天召開記者會指出，行政院今年8月5日正式列管喪屍煙彈毒品「依托咪酯」為第三級毒品後，11月15日再將依托咪酯列為二級毒品。警方今年10月初分析鎖定1件進口申報「化學品」貨物，預報貨物原重量65公斤，但之後又更正至265公斤，前後申報重量相差極大，非常可疑。

橋頭地檢署指揮專案小組偵辦，經開櫃查驗可疑貨櫃進口貨物，在化學桶底層發現夾藏不明粉末袋，經鑑驗後確認是喪屍煙彈毒品「依托咪酯」，總計27袋、總毛重高達135公斤，隨後循線追查實際收貨人，並於10月11日在仁武區逮捕收貨人葉姓主嫌，並查獲愷他命、安非他命等，全案依違反毒品危害防制條例移送至橋頭地檢署偵辦。

檢警調查，葉男今年5月間與運毒集團接洽，以新台幣30萬元報酬，負責接收運抵台灣的毒品包裹及進口報關事宜，運毒集團隨即將含有依托咪酯包裹夾藏入10個圓筒中，經航空班機空運至高雄小港國際機場入境。

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警方表示，因這項毒品公告查禁僅數月，過去鮮有大規模數量查獲紀錄。這次查獲的135公斤依托咪酯粗估可製成135萬顆喪屍煙彈，市價至少新台幣27億元，若流入市面將嚴重危害民眾健康。

檢方偵結後，認為葉男涉犯毒品危害防制條例運輸第三級毒品等罪嫌重大，依法提起公訴。審酌近來施用依托咪酯毒駕案件頻傳，且已造成數名無辜警員及民眾死亡受害，且此案輸入依托咪酯毒品數量為史上最多，但被告卻仍貪圖高額酬金執意犯案，惡性重大，據此建請法官從重量處有期徒刑15年。（編輯：郭諭儒）1131127