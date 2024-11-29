新北警所長劉宗鑫遭毒駕衝撞殉職 檢方溯源逮毒販羈押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，9月值勤盤查可疑車輛時，遭吸食依托咪酯的陳女駕車拖行殉職。新北檢今天表示，追查上游緝捕毒販劉男，並向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方今天表示，劉姓派出所所長9月執行深夜巡邏勤務時，遭施用依托咪酯的陳姓女被告駕車衝撞殉職。檢察官林佳慧偵辦毒品溯源，指揮土城警察分局，於27日至三峽區執行搜索，查扣依托咪酯菸彈、補充液、分裝工具等物，並帶回劉姓被告調查。

檢方發布新聞表示，劉姓被告於9月間，在新北市三峽區，將含有第三級毒品依托咪酯等成分的菸彈，賣給陳姓被告；以致於陳女施用後，於9月30日深夜，在土城區駕車衝撞執行巡邏勤務的前劉姓所長，致使殉職。

陳女落網後，被發現疑似吸食安非他命、愷他命、「喪屍菸彈」等3種毒品。

檢警27日緝捕陳女的上游毒販劉男，檢察官訊問後，以劉男涉犯毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，並向法院聲押禁見獲准；至於陳女涉毒駕致死罪嫌，仍在偵辦中。（編輯：張銘坤）1131129