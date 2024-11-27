2女控訴國小遭狼師猥褻性騷 雲林教育處啟動調查

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）A女出面指控20年前曾遭雲林縣某國小的陳姓老師性騷擾、猥褻，雲林縣教育處表示，陳男今年8月退休，學校同月接獲投訴，目前調查中；雲林地檢證實，2名女性被害者提出告訴。

雲林地檢署表示，雖然案件為20年前發生，檢方已知有2名女性受害者，全案偵辦中。

雲林縣教育處今天指出，已畢業的女校友於今年8月27日自述，她20年前就讀小學五、六年級時的陳姓班導師常利用午休時間，每週會對其性猥褻、性騷擾，有時還會帶她到電腦教室觸摸身體部位，也會有言語性騷擾，且脅迫不能告知家長，學校接獲後立即依規定進行通報，並召開性平會，決議受理調查。

雲林縣教育處說，今年10月7日接獲警方來文告知，另1名畢業女學生對陳姓班導師提出告訴，指控寒暑假時陳師會要求她到校接受課業輔導，然後對其性騷擾，學校接獲後立即完成續報，並與前一案併案處理。

雲林縣教育處強調，學校已召開性平會，決議受理調查。目前學校已完成調查訪談，調查委員正在撰寫調查報告當中。待調查報告完成後，請學校依據性別平等教育法規定辦理後續相關事宜。

而陳姓班導師在該校服務20多年，擔任過班導師及組長，在今年8月1日退休。（編輯：李淑華）1131127