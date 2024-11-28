最高檢察署推出劇場 融合反賄選打詐社會議題

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）最高檢察署今天表示，加強114年農漁會選舉與防制詐欺宣導，融合2大社會議題，推出防詐反賄劇場，讓法律深入生活，在潛移默化中學習法律知識，並呼應法務部的柔性司法政策。

最高檢察署今天下午舉辦「114年農漁會選舉反賄選暨防詐宣導活動」、「台灣之鷹特展」及「2025年法律童話物語公益桌曆發表記者會」，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等人出席。

最高檢察署新聞稿指出，為加強114年農漁會選舉反賄選與防制詐欺宣導，將2大社會議題融入戲劇，由永平工商表演藝術科演出防詐反賄劇場，並由象徵檢察官的老鷹把代表不同詐欺類型的鷺繩之以法，未來將研議全國巡迴演出。

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此外，最高檢察署今天也發表2025年法律童話物語公益桌曆，融合人民耳熟能詳的童話故事，以趣味方式普及法律教育與司法議題，例如9月份主題「飛鼠山豬梅花鹿」，解釋王光祿案的原民文化與法律意義，目前6000本全部售罄。

同時間，最高檢察署也於1樓大廳舉辦為期2個月的台灣之鷹特展，由農業部生物多樣性研究所提供7種稀有鷹類標本，提醒人民環境保護的重要性，也以老鷹比喻檢察官具備敏銳的思維及強悍的打擊犯罪能力。（編輯：李錫璋）1131128