男多次毆同居人5歲女兒致門牙斷落 判刑3年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）嘉義縣劉姓父子檔多次毆打同居女友與前夫生的5歲女兒，導致女童門牙掉落；一、二審均依成年人與少年共同故意對兒童傷害等罪判處劉男3年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國109年7月間，劉姓男子無故徒手毆打女童，當時年僅14歲的劉男兒子也參與毆打，甚至模仿摔角方式毆打女童，導致女童左上門牙斷落。

109年10月間，劉男認為女童不尊重他，命令女童雙手高舉鐵棍、肚子將塑膠椅頂著牆壁罰站，劉男使用不求人毆打女童，劉男兒子徒手毆打女童。

劉姓父子檔分別涉另案遭通緝查獲。劉男女友帶著女童探視時，警方發現女童身上傷勢，隨即通報，並由嘉義縣政府安置女童。劉男辯稱是女童母親出手毆打，女童牙齒是吃糖果時掉的。

一審的嘉義地方法院認定，劉男為累犯，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，依成年人與少年共同故意對兒童傷害等罪判處劉男有期徒刑3年。

案經劉男上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審審酌，劉男破壞女童的家庭核心保護圈，對女童造成心靈創傷，且犯後否認犯行，仍維持原判。

劉男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1131129