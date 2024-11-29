台南增設20處路口科技執法 114年2/1取締開罰

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市警察局今天宣布，增設20處路口科技執法設備，執法重點以車輛行經路口不停讓行人、不依車道行駛等項目為主，明天上線啟用，宣導期2個月，明年2月1日正式取締開罰。

市警局今天指出，增設20處路口科技執法設備建置在8個行政區路段，包括善化區1處（中正路66巷與建國路78巷口）、新市區1處（樹谷大道與紫楝路口）及永康區5處（復興路與高速一街二段口、中正北路與永安路口、永安路與仁愛街口、中正南（北）路與中正路口、中正北路與王行路口）。

以及東區2處（東門路與自由路口、大同路與國民路口）、中西區1處（西門路與民權路口）及南區4處（大成路與國民路口、金華路與健康路口、中華西路與新興路口、金華路與新興路口）。

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還有北區4處（東豐路與長榮路口、公園路與和緯路口、小東路與勝利路口、西門路與北安路口）和安南區2處（長和路與永安橋路口、北安路與怡安路口含長溪路與怡安路口）。

此外，警方加強速度管理及闖紅燈易影響交通安全重點路段，也增加6處固定桿執法設備，包含麻豆區市道173線（紀安國小前）、白河區172線36公里處、後壁區市道172線與南76線路口、仁德區虎山橋下橋處文華路段（往北行向）、永康區河堤道路與洲工街175巷口及南區安平港聯外道路（鯤鯓路127之5號前）。（編輯：郭諭儒）1131129