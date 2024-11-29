高雄梓官雙屍命案 檢警相驗初判男輕生女待複驗

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄侯姓男子涉持刀殺害同居江姓女友後輕生，檢警今天會同法醫相驗遺體確認侯男輕生死亡，江女則因身上有多處刀傷，下週將安排複驗確認身分及死因，詳情仍待釐清。

警方調查，54歲侯男和38歲中國籍江女為交往多年的同居情侶，2人一起經營鹽酥雞攤，但江女疑曾向友人吐露感情不睦，3年前通報遭侯男家暴，事後則未聲請保護令，近期一起買下梓官區這間民宅。

由於江女近期曾向教會友人傾訴感情狀況，也有上教會習慣，江女友人多天聯繫不上，昨天下午前往其住處拜訪，結果在樓梯間赫見已經輕生死亡的侯男，初步檢視身上無外傷，褲管有血跡，口袋還有江女房間鑰匙。

警方接獲江女友人報案後，持侯男口袋的鑰匙開門入內，結果發現陳屍房內的江女，立即封鎖現場採證。

警方初步檢視江女房外門窗無破壞情形，經調閱現場監視器及訪查周遭住戶，也沒有外人侵入等跡象，僅發現江女身上有多處刀傷，據此判斷為侯男因感情糾紛持刀殺人後輕生。

橋頭地檢署檢察官今天會同法醫相驗侯男和江女遺體，初判侯男死因爲輕生，江女仍待後續解剖複驗，全案仍待擴大釐清。（編輯：郭諭儒）1131129

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