彰化大貨車追撞自小客車砂石車 2乘客傷重急救中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣30日電）國道中山高速公路北上207公里處彰化路段，今天上午發生大貨車追撞自小客車及砂石車事故，大貨車駕駛及乘客共3人受傷，其中2人傷勢較重，被救出時已無意識，送醫搶救中。

國道公路警察局第三公路警察大隊發布新聞指出，賴男駕駛大貨車載著高男與張男，行經中山高北上彰化路段時，因前方車多車速慢，大貨車不慎追撞何男駕駛的自小客車後，又撞上林男駕駛的砂石車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，因撞擊力道大，賴男駕駛的大貨車車頭嚴重變形，彰化縣消防局獲報出動2輛消防車及10多名消防隊員搶救，消防隊員動用破壞器材，才將卡在車內的賴男、高男及張男3人救出，其中高男及張男已無意識，送醫急救中。

警方表示，受到事故影響，中山高北上彰化路段一度大塞車，不過狀況已在上午11時16分排除恢復順暢，至於車禍發生原因及責任歸屬，仍在調查中。（編輯：郭諭儒）1131130