台灣部落觀光嘉年華擺攤 北檢宣導反詐騙

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（中央社記者林長順台北1日電）為深化民眾防詐騙意識，減少被害，提高民眾檢舉意願，台北地檢署與最高檢察署自11月29日到今天連續3天，在華山1914文創產業園區「2024台灣部落觀光嘉年華」設置攤位進行法律宣導。

交通部觀光署與轄下日月潭、阿里山、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等7個國家風景區管理處於11月29日至12月1日，於華山1914文創產業園區西1館舉辦「2024年台灣部落觀光嘉年華」，推動各項部落觀光推廣。

最高檢察署與台北地檢署也在嘉年華設攤，設計闖關遊戲、有獎徵答等方式，讓民眾了解如何不被詐騙及遇詐騙因應方式，並讓社會大眾知悉政府打擊詐騙新四法等法律規定，透過與民眾近距離互動，以活潑歡樂方式加深民眾識詐、阻詐、防詐、懲詐的能力。

現場民眾表示曾有詐騙經驗，現今詐騙手法多樣化，無孔不入，一不小心可能就成為遭詐騙對象，對於台北地檢署設攤宣導，提供反詐騙新知提醒民眾，紛紛給予肯定。

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台北地檢署檢察長王俊力相當重視反詐騙宣導活動，提供5大防詐建議，包括保持冷靜，勿貪勿懼；如涉及金錢交易或個人資料洩露，務必透過官方客服或第三方核實；拒絕陌生連結；保護個人資訊；多與親友溝通等。

王俊力表示，防範詐騙不僅需要政府與與檢察機關的努力，更需要每一位市民的參與，讓我們攜手合作，共同打造一個安全無詐的生活環境。（編輯：張銘坤）1131201