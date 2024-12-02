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男子涉毒駕遭識破 汐止警搜出喪屍煙彈

2024/12/2 12:19（12/2 13:06 更新）
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新北市汐止警方11月30日巡邏時見謝姓男子駕車搖晃，上前盤查起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及加熱吸食器，警詢後將謝男依法送辦。（警方提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月2日
新北市汐止警方11月30日巡邏時見謝姓男子駕車搖晃，上前盤查起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及加熱吸食器，警詢後將謝男依法送辦。（警方提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月2日
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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市汐止警方日前巡邏時見謝姓男子駕車搖晃，上前發現他神情恍惚，經查起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及加熱吸食器，警詢後將謝男依法送辦。

新北市政府警察局汐止分局今天表示，長安派出所警員11月30日凌晨巡邏經過長江街時，發現一輛自小客車行車不穩，上前盤查見謝男形跡可疑，車內有鐵撬、麻布手套等，進一步詢問發現謝男身上有2顆依托咪酯煙彈，及1顆使用過煙彈與加熱吸食器。

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謝男稱家住基隆，租車要到汐止找朋友，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將謝男移送士林地檢署偵辦。

行政院11月27日正式公告將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯升為第二級毒品。汐止分局表示，依托咪酯常見以電子煙方式施用，吸毒後可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐等，身體顫抖宛如殭屍，吸食後駕車對交通安全危害大，籲民眾提高警覺，留意新興毒品偽裝手法。（編輯：林恕暉）1131202

#汐止
#行政院
#新北市政府警察局汐止分局
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