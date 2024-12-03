路燈採購涉收賄 峨眉鄉長、前竹東鎮代主席遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣前竹東鎮民代表會主席陳昌平及峨眉鄉長王增忠涉LED路燈採購護航業者收回扣，新竹地院依違背職務收受賄賂罪判處陳昌平15年徒刑、王增忠12年，犯罪所得共330萬元沒收。

新竹地方法院判決書指出，業者得知竹東鎮公所於2017年間編列節能路燈汰換工程預算為新台幣2400萬元，有汰換水銀路燈，換裝為LED路燈採購需求，因此到竹東鎮民代表會拜訪時任主席陳昌平，表示願交付預算金額1成行賄。

判決書表示，業者事後以2399萬餘元得標後，陳昌平催促業者交付賄款，業者以現金紙袋裝240萬元交付，但因後來擴充預算600萬元，業者再拿1成的行賄費60萬元給陳昌平。

判決書指出，峨眉鄉公所也有汰換水銀路燈改裝LED路燈等採購工程，業者請陳昌平向鄉長王增忠轉達，若護航配合取得相關標案，願交付推估預算金額1.5成向2人行賄。

判決書表示，峨眉LED路燈案業者以647萬元得標，共交付90萬元賄款給陳昌平與王增忠分款。

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法官審酌，陳昌平濫用代表會主席身分收賄，有違選民的託付，事後還多次索討賄賂，收受賄賂金額甚高，甚至在檢察官聲請羈押途中，在囚車上與共犯等人對談；王增忠身為峨眉鄉長，竟護航廠商得標，收受賄賂，惡性重大。

法官指出，將陳昌平依違背職務收受賄賂罪重判有期徒刑15年、褫奪公權8年，犯罪所得285萬元沒收。王增忠依違背職務收受賄賂罪判刑12年、褫奪公權8年，犯罪所得45萬元沒收。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131203