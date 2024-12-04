雲檢警破獲占地3甲溫室大麻園 市值超過10億元

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（中央社記者蔡智明雲林縣4日電）雲縣檢警今天宣布破獲位於台南山區約3甲地大麻植栽溫室及製造工廠，查扣大麻植株、大麻花及成品，初估市值超過新台幣10億元，逮捕5名犯嫌，全因涉毒品危害防制等罪嫌裁定羈押。

雲林縣警察局今天召開記者會表示，今年5月間接獲情資，蔡嫌等人欲尋地種植大麻，謀取暴利，歷經半年跟監蒐證、運用各項科技偵查手段，明查暗訪確認蔡嫌等人於台南偏遠山區架網搭設溫室種植大麻。

雲林警方隨即與台南市警察局玉井分局及多處憲兵單位共組專案小組，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

雲林縣警局說，專案小組動員數十名警力、憲兵在前天拂曉出擊，破獲大麻種植場、大麻製造工廠，扣得大麻植株1766株及栽種、製毒設備等物並逮捕蔡嫌等5名製毒集團成員，初估查扣大麻市值超過10億元。

雲林縣警局指出，這次破獲的大麻植栽場、大麻製造工廠擁有高度專業分工的運作模式，內部配備控溫控濕系統及專業生長燈具，專門用來提高大麻植株的生產效率，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦。

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雲林地檢署說，蔡嫌等5名被告分別涉有毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級毒品、組織犯罪條例第3條前段、後段發起及參與犯罪組織等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串及逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押， 3日下午召開羈押庭， 5名被告均羈押禁見。

雲林縣長張麗善今天也出席縣警局破案記者會，肯定警方表現，並頒發破案慰勉金。（編輯：謝雅竹）1131204