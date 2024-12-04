900浬搶救中國漁工 太平島遠距醫療海巡高雄艦後送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄4日電）高雄籍「光利」漁船1名中國籍漁工上月底在外海作業時輕微中風，海巡獲報派艇引導泊靠南沙太平島碼頭，經視訊會診，由高雄艦後送今天抵達高雄就醫，完成海上900浬人道救援。

海洋委員會海巡署艦隊分署指出，11月27日下午1時許接獲漁業署通報，指高雄籍「光利」漁船在高雄西南823浬（距南沙約196浬）作業時，船上1名中國籍漁工疑似中風，為避免病情加劇，由高雄海巡隊南沙分隊出動CP-1037、1039艇在近岸海域引導「光」船進南沙太平島碼頭泊靠，讓漁工就近治療。

「光利」漁船28日下午6時許停靠南沙碼頭後，將漁工送往南沙醫院診療，南沙醫院主任與國軍高雄總醫院神經科醫師晚間8時視訊共同會診，評估判斷漁工屬輕微中風，建議無需國防部派機支援，由高雄艦協助後送即可，並給予漁工服用藥物緩解。

艦隊分署表示，高雄艦29日下午4時啟航，將漁工安置在艦上病房，由主任醫師及麻醉護理師隨艦協助照護，歷經約5天航程，今天上午6時40分抵達高雄港，經移民署人員查驗身分後，由救護車送往高雄國軍總醫院進一步詳細檢查，完成海上900浬人道救援後送任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

艦隊分署今天發布新聞稿指出，這次為南沙太平島首次針對遠洋作業漁工啟動遠距醫療及巡防艦後送醫療救援，落實「太平島成為人道救援、科學研究及運補基地」政策，並向國際社會證明台灣在南沙群島人道救援不可或缺地位。

艦隊分署表示，南沙醫院前身為南沙醫務所，民國52年興建完成，現由海巡署醫官、國軍高雄醫院資深主治醫師及麻醉護理師等人員編配駐診，備有手術室、X光室及病房等醫療設施，可透過遠距醫療系統與國軍高雄總醫院視訊會診，確保島上駐島人員健康安全。（編輯：陳仁華）1131204