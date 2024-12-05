檢察總長就翁茂鍾炒股案非常上訴 最高法院駁回

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（中央社記者林長順台北5日電）應華炒股案，台中高分院更一審判翁茂鍾等人涉違反證交法部分無罪，因未上訴定讞。檢察總長邢泰釗認為審判違背法令等，提起非常上訴。最高法院認為非常上訴無理由，判決駁回。

翁茂鍾、王姓及蔡姓被告涉及的應華炒股案，一審及二審均認定3人行為構成證券交易法的操縱股價罪，分別判處8年、7年2月、9年徒刑。

台中高分院更一審改依商業會計法不實填製會計憑證罪，判處翁茂鍾等3人各8月徒刑，因符合減刑而均減為4月徒刑，得易科罰金；翁茂鍾等3人涉操縱股價部分，不另為無罪諭知。檢察官及王、蔡姓被告均未上訴，翁茂鍾上訴後也撤回，全案確定。

此案判決確定後，監察院、最高檢察署、法務部廉政署等單位於民國103年至107年間陸續收到檢舉信，指翁茂鍾在案件審理中，涉以與時任台灣高等法院院長石木欽交情深厚為由關說法官。刑事部分，查無具體貪瀆事證，予以簽結，但查知有司法官於翁茂鍾所涉相關案件審理期間有行為失當情形，函報最高檢察署轉司法院。

司法院移送監察院彈劾，並移送懲戒後，監察院提出調查報告，認為此案更一審判決明顯違背法令，且有統一適用法令的必要，促請法務部轉最高檢察署研提非常上訴。

最高檢指出，原確定判決結果使翁茂鍾等人得以脫免操縱股價的重罪，僅受得易科罰金的輕刑，其判決理由又互相矛盾，並嚴重違反論理法則及經驗法則，引發外界對司法審判公正性的質疑。

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檢察總長邢泰釗審酌後，認為原確定判決的審判違背法令，雖非對翁茂鍾等人不利，然因涉及最高法院有原則重要性的法律見解歧異，有提起非常上訴統一適用法令必要，因此依刑事訴訟法第441條規定，向最高法院提起非常上訴。

最高法院指出，非常上訴指摘原判決有認定事實不依證據、違反經驗與論理法則、適用法則不當、判決理由不備或矛盾等違法。是對卷內相同證據資料的判斷，依憑己見，或持不同評價，對於事實審法院證據取捨裁量權行使當否所為的指摘，提起非常上訴無理由，判決駁回。（編輯：李錫璋）1131205