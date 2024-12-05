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檢測宜蘭橋梁資料涉造假 前教授陳明正一審判2年

2024/12/5 17:09
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）前健行科大教授陳明正承攬宜蘭縣橋梁檢測時，理應派具資格者現勘，但卻外包給不具資格者施作，8鄉鎮共有541座橋梁檢測數據造假，宜蘭地院依偽造文書罪判刑2年，可上訴。

宜蘭縣政府交通處表示，此案事發後，已依契約要求陳明正負責的萬喬豐工程技術顧問有限公司賠償，後續並改由其他專業合格的公司在每年都執行檢測，結果良好，並委請其他單位對檢測公司監審，縣府的相關作業比中央更嚴格，民眾可放心通行。

宜蘭地方法院判決書指出，萬喬豐由陳明正及其學生張綵宸開設，107年以總價新台幣1124萬5000元，承攬「宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」工程時，陳明正為總指揮並負責現場檢測及檢測報告製作，張綵宸負責後勤作業，2人分別擔任計畫主持人、協同主持人，應依與縣府契約內容，理應派遣具檢測資格人員至橋梁現勘拍照，卻上傳不實照片辦理驗收。

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承審法官認為，陳明正原提報檢測人員11人，因人力不足，分別指示黃姓男子等10名不具檢測資格人員，分別至三星鄉等8個鄉鎮檢測橋梁，並在「第二代台灣地區橋梁管理資訊系統」上的檢測員欄位上，虛偽登錄公司具資格的檢測員，損害宜蘭縣政府對於橋梁管理維護及檢測的正確性，8鄉鎮共有541座橋梁檢測數據造假。

判決書指出，陳明正和張綵宸均具土木學博士的智識，橋梁檢測牽涉公眾往來安全，竟以不當方式完成，還否認犯行、未見悔悟，依偽造文書罪判陳明正有期徒刑2年，張綵宸1年10月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131205

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