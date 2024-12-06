洪文棟母親遺產稅案 楊麗花等6人判付3千餘萬確定

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）藝人楊麗花丈夫洪文棟的母親過世，遺產稅達1.5億餘元。洪文棟姪子代墊後要求洪文棟繼承人即楊麗花等6人分擔。二審判楊麗花等6人給付3395萬餘元，最高法院今天駁回上訴確定。

此外，洪文棟母親另名繼承人鄭洪玉崑應給付新台幣4476萬餘元，最高法院也駁回上訴確定。

洪文棟的母親於民國81年間死亡，繼承人為洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑等3名子女；洪文樑於87年死亡，由洪士鈞等人繼承；洪文棟於107年死亡，由妻子楊麗花及洪文棟子女繼承，包括109年才打贏訴訟、認祖歸宗的洪國璋。

洪士鈞主張，他於91年間與洪文棟及鄭洪玉崑簽訂遺產分割協議書，將洪文棟母親所遺股票分配給洪文樑，補列為洪文樑的遺產，全數用以抵繳稅款，抵繳稅款前，洪文棟、鄭洪玉崑及洪文樑繼承人等人各擁有1/3權利。

不料，國稅局僅准許洪文樑繼承人以1/3的應繼分股票抵繳，所遺股票所餘2/3股數不能抵繳。洪士鈞等人繳清遺產稅後提起民事訴訟，要求洪文棟繼承人及鄭洪玉崑各交付1/3的稅款。

一審台北地方法院認定，洪文樑繼承人與洪文棟、鄭洪玉崑簽署遺產分割協議書時，洪文棟母親的遺產稅及罰鍰尚未繳納金額為1億5854萬餘元，洪文樑繼承人繳納1億3430萬餘元，餘款由洪文棟母親3名繼承人各繳納808萬餘元。

一審認為，雙方當時基於所遺股票應全數用以抵繳遺產稅所訂定的條款，所遺股票不能全數抵繳時，約定的基礎即不存在，因此判決鄭洪玉崑應給付4476萬餘元；洪文棟繼承人楊麗花、洪世菁、洪世凌、洪世欣、洪士琪、洪國璋須連帶給付4476萬餘元。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍維持一審見解，認定洪文棟母親的遺產稅於繼承人間的內部關係，仍應由3房各依應繼分比例分擔。

二審指出，洪文棟、鄭洪玉崑就繳納不足部分，經重新計算，由於洪文棟已繳納部分稅捐，經扣除後，判洪文棟繼承人楊麗花等6人須連帶給付3395萬4537元；鄭洪玉崑應給付4476萬7954元。經上訴，最高法院駁回確定。（編輯：李錫璋）1131206