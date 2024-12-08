台中路跑活動攤販總召車內休息 無生命跡象送醫不治

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市今天上午城市半程馬拉松活動，擔任攤販總召的陳姓男子在貨車上休息，活動結束收攤時，另1名攤販上車要叫醒時發現陳男已無生命跡象，經送醫不治。警方將釐清事發經過。

由台中市不動產開發公會舉辦的台中城市半程馬拉松上午在台中市政府前廣場開跑。警方於上午11時12分許據報，在惠中路市府前停車場有民眾救護案，隨即前往現場。

警方表示，1名路跑活動攤販告訴員警，陳姓攤販總召（40歲），不知何時在其貨車上休息，活動結束要收攤時，想要叫醒陳男時，才發現已無生命跡象，於是向警方報案。

警方指出，救護人員抵達現場先為陳男進行急救，後續送往林新醫院搶救，仍宣告不治。警方已通知相關人員前來詢問，以釐清事發經過。

台中市運動局代理局長游志祥表示，陳姓攤販總召的同事，上午就發現陳男身體不舒服，在工作過程中多次有事要聯絡陳男，都聯絡不上，最後找到時已倒臥車上，對於陳男的死因，將由相關單位進一步查明釐清。（編輯：李淑華）1131208