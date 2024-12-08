疑債務糾紛幫友出氣 2少年砍傷宜市鬆餅店員

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）2名少年昨天晚間持西瓜刀闖入宜蘭市區1間鬆餅店，砍傷張姓店員後向警方投案，警方初步了解，張男疑與他人有債務糾紛，2名少年為幫友人出氣犯案，詢後移送少年法庭審理。

2名少年昨天晚間約8時30分，各持1把西瓜刀闖入宜蘭市中山路3段的鬆餅店，進入店內後不由分說朝18歲張男猛砍，張男背部及左臂中刀鮮血直流，負傷翻越櫃台逃到隔壁店家求救，所幸送醫急救後沒有生命危險。

2名少年犯案後將西瓜刀丟在附近水溝，民眾目擊事件發生經過，在臉書Facebook社團發文，指2名犯嫌跑向新月廣場方向，提醒民眾注意安全，所幸2名少年隨後前往新民派出所投案。

警方獲報後立即調閱監視畫面釐清案發經過，初步了解，張男疑與他人有債務糾紛，雙方在網路發生口角，2名少年為幫友人出氣，持刀砍傷張男，現正在警局製作筆錄，詢後將依傷害罪嫌，移送少年法庭審理。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天表示，對犯罪零容忍，針對暴力事件必定依法究辦，呼籲民眾切勿因一時衝動，以身試法。（編輯：方沛清）1131208