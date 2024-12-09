彰化飲料店成製毒分裝廠 3男毒品摻果汁粉被判刑

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）莊姓男子等3人將彰化1間飲料店當製毒分裝廠，以果汁調味粉及毒品喵喵等製成毒品咖啡包，法院近日依共同犯製造第三級毒品而混合二種以上毒品等罪處4年6月至5年不等刑期。

台灣彰化地方法院判決書指出，莊姓男子今年3月取得含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）及甲基-N,N-二甲基卡西酮成分粉末，之後聯繫關姓男子、張姓男子共同分裝，並允諾每分裝1包毒品咖啡包可獲得新台幣10元報酬。

3人前往彰化縣員林市1間飲料店內，由莊姓男子將毒品原料秤重放入包裝袋，再由其餘2人將1湯匙果汁風味調味用粉末摻入包裝袋內，並封口製造毒品咖啡包，共完成1500包。

莊姓男子分別交付毒品咖啡包給關男、張男各110包及40包，其餘毒品咖啡包由自己保管，伺機對外出售。

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3名男子被查獲後均坦承不諱，法官認為，被告3人無視國家杜絕毒品犯罪禁令，竟為圖自己利益，製造混合二種以上的第三級毒品，且所製毒品咖啡包數量甚多，對國人身心健康及社會秩序造成潛在危害甚鉅。

彰化地院審結，依共同犯製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，分處莊男5年、張男4年6月刑期；關男另犯販賣第三級毒品罪，應執行有期徒刑5年。全案可上訴。（編輯：陳清芳）1131209