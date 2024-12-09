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旅菲台商失蹤近2個月 警方尋獲座車

2024/12/9 16:06
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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓媒體報導，一名旅菲台商失蹤近2個月，但警方迄今仍僅發現他的座車，人依然音信全無。中華民國駐菲律賓代表處正全力配合菲律賓警方，協助尋人。

菲律賓星報（The Philippine Star）8日報導，失蹤台商姓洪，47歲，長年居住在馬尼拉以南的帕拉納圭市（Parañaque），10月10日出門到山城大雅台市（Tagaytay）後即未返家。

報導稱，洪姓台商居住在台灣的妻子，自10月10日之後就一直聯絡不上他。

另一方面，洪姓台商的雇員稱，他在失蹤之前，還在社群平台貼出在塔爾火山（Taal Volcano）為背景的照片；大雅台市是觀賞這座火山的適合地點。

台灣刑事局駐菲聯絡官於10月13日陪同洪姓台商的親友，一同向菲律賓警方反綁架大隊求助，之後也曾走訪帕拉納圭市多個警局，請求全力尋人。

菲律賓警方已成立特別小組調查此案，並調閱洪姓台商住所附近的監視器影片，但無重大突破。

旅菲台商組織在洪姓台商失蹤後，多次在社群平台和群組貼出尋人訊息，但迄今未傳佳音。

據目前瞭解，洪姓台商性格和善、人際關係單純，且沒有捲入商業糾紛。（編輯：唐佩君）1131209

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