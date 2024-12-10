詐團利用外籍遊客當車手避查緝 嘉檢起訴2大馬男子

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）2名馬來西亞籍男子被控今年8月及10月間，前後以觀光名義來台擔任詐團車手提領贓款，遭警查獲；檢警懷疑詐團利用外籍人士可迅速離台避查緝特性，嘉檢偵結，依詐欺罪嫌起訴。

嘉檢表示，39歲馬來西亞男子，10月9日以觀光名義來台，並聲稱當背包客到台旅遊，並瀏覽臉書（Facebook）看見高薪資打工徵才廣告，便前往應徵，打算賺取生活費，雙方合意以日薪新台幣2萬元報酬，由馬來西亞遊客向被害人收取詐騙款項。

嘉檢指出，這名車手10月16日上午在桃園高鐵站領取金融專員假證件、手機及簽署書等文件後，搭乘高鐵南下嘉義取款，車手當時依約定時間到嘉義市取款詐騙金額100萬元時，遭埋伏員警逮捕，車手一度以說英語意圖蒙混，員警也以英語告知基本權益後，予以逮捕。

嘉檢表示，另一名21歲馬來西亞男子於今年8月間，也是以觀光名義來台，卻擔任詐團提領贓款車手，分別自8月23日起5天內，密集在嘉義地區郵局、超商領款，警方據報查獲。

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嘉檢指出，21歲馬來西亞男子若協助提領現金，每次可取得6000元報酬，並在領款附近將贓款交給不詳詐團成員，詐團以此製造詐騙金額金流斷點，增加檢警查緝難度。

檢警表示，除了這2名男子被起訴外，另有同樣犯罪手法的馬來西亞男子遭羈押偵辦中；外籍人士來台擔任詐團車手案件越來越多，大多以觀光名義來台，作為提領或領取贓款車手，若犯後迅速離境，很難查緝到案。（編輯：陳仁華）1131210