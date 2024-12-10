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內湖母女遭詐輕生2車手落網 警追捕在逃3車手

2024/12/10 17:07（12/10 17:14 更新）
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台北市內湖區一對母女遭詐騙新台幣逾千萬元而輕生，台北市警察局內湖分局10日召開記者會，分局長蕭惠珠（中）表示，針對這起不幸案件，警方成立專案小組積極偵辦，追查發現其中涉案5名車手已在所、在監，10日再拘提2名車手，並積極追捕在逃3人。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）中央社記者黃麗芸攝 113年12月10日
台北市內湖區一對母女遭詐騙新台幣逾千萬元而輕生，台北市警察局內湖分局10日召開記者會，分局長蕭惠珠（中）表示，針對這起不幸案件，警方成立專案小組積極偵辦，追查發現其中涉案5名車手已在所、在監，10日再拘提2名車手，並積極追捕在逃3人。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）中央社記者黃麗芸攝 113年12月10日
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）北市內湖一對母女日前輕生，警方查出母女7至10月間與車手面交10次、匯款15次，遭詐1200萬元，其中5名車手已遭關押，今天拘提另2名車手，並追捕在逃3人。

台北市內湖區1對母女8日在家輕生並留有遺書，據調查，母女生前遭詐騙新台幣1200萬餘元，當時受理的內湖警分局港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫時，言詞缺乏同理心；台北市警察局長李西河昨天表示，已將員警函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理，

全案起於，被害婦人在臉書看到偽冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的投資詐騙廣告，加入LINE投資飆股群組，並邀女兒加入，2人自今年7月至10月間，陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，財損金額達1200萬餘元，驚覺受騙後於12月4日向港墘派出所報案。

台北市警察局內湖分局今天下午召開記者會，分局長蕭惠珠表示，針對這起不幸案件，警方成立專案小組積極偵辦，已掌握涉案10名面交車手身分，其中5人分別在所或在監；專案小組今天上午也在桃園市和新北市汐止區拘提35歲楊男、20歲黃男等2名車手。

蕭惠珠說，已鎖定3名在逃車手身分，正積極抓捕；專案小組也持續溯源上游，全力緝捕為非作歹的詐欺集團。

蕭惠珠表示，這些車手都是看到臉書網頁刊登徵求收款工作，才成為收款車手，後續將依詐欺罪送辦。

由於先前受理此案的劉姓員警電話中言詞失當，遭記過調職。蕭惠珠表示，相關事證和資料已全部整理並函送士檢偵辦，後續交由檢察官一併釐清和偵查；她已自請處分，後續待市警局核定。

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蕭惠珠提到，得知劉姓員警有不當言詞後，第一時間就率偵查隊長和派出所長向死者家屬道歉，全程秉持不隱瞞、不庇縱態度，向家屬說明劉姓員警受理過程，並取得家屬理解，對方也希望警方就此案做為員警教育案例。（編輯：蕭博文）1131210

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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