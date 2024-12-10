巴拿馬油輪擱淺台中港堤外 尋獲落海船員遺體

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（中央社記者蘇木春台中10日電）巴拿馬籍油輪日前在台中港外擱淺，船上15人已救起14人，其中1人落海，今天尋獲遺體；台中港務分公司表示，已完成攔油索布設，將持續連夜抽取機艙油水，防止油污洩漏。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，有關7日晚間11時19分，巴拿馬籍油輪「液態寶石」，因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，船員15人中除原已獲救14人現皆安置飯店，另1人落海失蹤部分，已於今天上午8時52分，在事故現場消波塊中由台中港務消防隊尋獲遺體，並移請台中港務警察總隊勘驗及依相關程序處置。

台中港務分公司指出，目前事發油輪仍卡在原位，傾斜角度維持30度、船身穩定，考量後續海象變化，將於明天利用錨鏈、鋼索進行船身穩固加強作業。

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台中港務分公司提到，上午已完成攔油索布設，並經船東委託海事公司工作人員登船檢視後，在船上柴油艙、引擎發電機滑油艙、日用柴油櫃，均無發現滑油與輕柴油，但因機艙底部一半空間均已淹水，且表面油污達10公分，人員暫無法深入下層查看。

承攬的海事公司表示，抽油相關設備已經就位，除會持續配合以人工方式逐一進行地板清污、吸油棉吸油作業外，並將連夜抽取機艙油水，防止油污洩漏。（編輯：郭諭儒）1131210